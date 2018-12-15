Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил готовность поддержать кандидатуру представителя Беларуси Станислава Зася на пост Генсека ОДКБ, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на сайт таджикского лидера.

Накануне, 14 декабря, Рахмон провел с Засем встречу.

Ранее поддержку Станиславу Засю выразил также президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«Вы являетесь военным и имеете соответствующее образование. Работали в генеральном штабе, Совете безопасности Республики Беларусь. Вы знакомы с работой ОДКБ, участвовали в различных встречах и совещаниях. Мы будем поддерживать вас», — сказал он во время встречи с госсекретарем Совбеза Беларуси.

Minval.az