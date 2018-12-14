Скоро придется молиться, чтобы в Украине стояли воиска НАТО, а не «отморозки-нацмены». Конфликт должны между собой решить Россия, Украина и Беларусь. Такое мнение 13 декабря на встрече с российскими журналистами высказал президент Беларуси Александр Лукашенко, его слова приводит Sputnik.

«Я Путину сказал: мы скоро будем бога молить, чтобы там НАТО стояло, а не эти отморозки-нацмены», — заявил он на пресс-конференции. Затем он пояснил, что назревший конфликт должны решать между собой Москва, Киев и Минск, а США и страны Евросоюза привлекать не стоит. «Не Меркель, не этот парень — Макрон, а мы втроем должны за стол сесть», — добавил он.

Он также напомнил, что уже пытался взять ситуацию в свои руки и попробовать снизить напряжение. В конце октября Лукашенко заявил, что Беларусь готова взять на себя ответственность за поддержание мира на востоке Украины и контроль приграничных зон. «Я уже готов был как пограничник стать на той границе, учитывая, что ко мне нормально русские люди относятся и украинцы, и выборы там провести по минскому соглашению», — отметил он.

После этого он добавил, что его предложение отвергли именно те, кто и был заинтересован в прекращении войны — президент Порошенко и украинский народ. «Мотивацию нашли: Лукашенко пророссийский», — объяснил президент Беларуси.

Minval.az