Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился упреками в адрес своей страны относительно того, что Россия якобы ее кормит.

По словам белорусского лидера, «заблудшие люди» оперируют доводами о том, что «за время независимости нам аж $100 млрд отвалили».

«Белорусы подавились бы от какого количества купюр», — сказал Лукашенко, назвав подобные измышления «полной чепухой» и «глупостью».

Он добавил, что Минск получает от Москвы кредиты по ставкам выше тех, что предлагает МВФ.

Лукашенко также заявил о нарушении руководством России «духа и буквы» ранее принятых решений об интеграции двух стран.

«Решения российского руководства нарушают дух и букву наших договоренностей. Например, в сфере определения цен на газ», — сказал он пресс-конференции для российских СМИ.

Minval.az