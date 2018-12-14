Главный тренер азербайджанского «Карабаха» Гурбан Гурбанов прокомментировал поражение в матче 6-го тура группы E Лиги Европы по футболу от английского «Арсенала» в Лондоне (0:1), передает azerisport.com.

«Остался доволен своими футболистами и благодарю их. «Арсенал» во всех матчах группового этапа выступил очень хорошо и сыграл лучше всех. В целом, да, возможно, мы могли выступить и получше в ЛЕ. Сегодняшний же состав «Арсенала» – это их будущее. И эта команда всегда выделялась тем, что давала шанс молодым. Они показали, что будущее у «Арсенала» будет сильным», — заявил Гурбанов.

Он также высказался относительно армянской провокации в концовке игры, когда некий зритель с трибуны выбежал на поле с флагом непризнанной так называемой «Нагорно-Карабахской Республики»: «Об этом говорить особо не хочу. Только трусы так поступают. Сделавший подобное человек, не должен был потом убегать, испугавшись. Только трусы делают один шаг вперед, а затем убегают».

Minval.az