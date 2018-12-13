Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в интервьюEsquire назвал национальные меньшинства и республики «главной угрозой» России.

— Года два назад я беседовал с человеком, занимающим высокий пост в правоохранительных органах, он сказал: «Ты знаешь, как быстро строятся мечети в Поволжье? Знаешь, что туда ходит только молодежь?» Это у нас бабушки в платочках, а там только молодые. Там зреет, — подчеркнул Венедиктов.

На вопрос главного редактора российского Esquire Сергея Минаева, формируется ли «вполне себе Волжская Булгария», главред «Эха Москвы» ответил: «Да».

— А главное — политика нынешней администрации по борьбе с национальными языками — это ошибка. И я говорил об этом публично. Для людей это очень болезненно. Давай вспомним 1917 год: политика Александра III по языкам привела к тому, что двадцать лет спустя революцию поддержали все национальные меньшинства в стране. Они видели в русском империализме угрозу их культуре. И то же самое случилось в 1990-е, — отметил Венедиктов.

По его мнению, президент России Владимир Путин, «всегда был имперцем, а не националистом».

— Это большая разница. Я сам имперец и консерватор, поэтому хорошо его понимаю. Я всегда говорил, что национализм — русский, еврейский, татарский — может развалить Россию. Мы сами требуем от латышей: «Ребята! Русские, которые живут у вас, должны иметь возможность обучаться на русском». При этом они должны знать и государственный язык, латышский. То же мы требуем от украинцев. Почему мы сами себе противоречим в своей стране? Вот где главная угроза, — резюмировал Алексей Венедиктов.

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