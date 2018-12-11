Российско-азербайджанские отношения – это фактор мира не только на Кавказе, но и в более широком регионе, заявил 10 декабря в беседе с корреспондентом «Вестника Кавказа» гендиректор МИА «Россия сегодня», заместитель гендиректора ВГТРК, популярный телеведущий Дмитрий Киселев на полях презентации книги «Киселев vs Zlobin. Битва за глубоко личное», написанной им в соавторстве с президентом Центра глобальных интересов Николаем Злобиным.

«Сейчас российско-азербайджанские отношения – фактор мира на Кавказе, и не только на Кавказе, но и в более широком регионе. Например, Азербайджан вполне успешно выступает своеобразным посредником между Россией и Ираном, даже партнером в наших трехсторонних проектах», — сказал он.

Дмитрий Киселев обратил внимание, что важный вклад в становление современных взаимовыгодных и конструктивных стратегических отношений между Россией и Азербайджаном внес общенациональный азербайджанский лидер Гейдар Алиев. «Мне кажется, что он заложил здоровую основу. Идея Алиева заключалась в том, чтобы построить треугольник отношений Россия-Азербайджан-Иран, и этот треугольник получился достаточно сбалансированным, благодаря чему российско-азербайджанские отношения стали фактором урегулирования на Каспийском море», — пояснил гендиректор МИА «Россия сегодня».

«Президент Ильхам Алиев продолжает линию своего отца в этом смысле. Азербайджан развивается достаточно быстрыми темпами, уверенно чувствует себя на международной арене, а внутри страны живет стабильное и сбалансированное общество. Я думаю, что это большая заслуга нынешней политической династии», — подчеркнул Дмитрий Киселев.

Говоря о Кавказе в целом, популярный телеведущий заявил, что регион должен остаться самодостаточным и мирным. «Я думаю, Кавказ должен сам управлять своей судьбой, его не надо за кем-то вести. Пусть Азербайджан останется азербайджанским, Армения армянской, а Грузия грузинской. Наш Северный Кавказ тоже многолик, многозвучен и многоцветен, и пусть лучше все останется в балансе. Российская концепция, предполагающая именно многополюсность, достаточно гармонична для Кавказа», — заключил он.

Minval.az