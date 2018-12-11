Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап рассказал о том, чем будет заниматься спортсмен в случае дисквалификации, передает ТАСС.

Наставник дагестанского бойца смешанного стиля (ММА) рассказал о предложениях, поступавших сыну.

«Если будет дисквалификация на 9 месяцев, тогда утром зарядка и тренировка. Тренируемся по 3,5 часа, но не больше. Еще будем ездить по всему миру. Из предложений есть те же Малайзия или Индонезия, где очень много мусульман, мне и Хабибу хочется посетить эти страны. Наши соседи — в Азербайджан зовут, Туркменбаши приглашает. Лично нас пригласил сам президент Киргизии. Это та страна, где нам выделили хорошую охраны и лучше всего встретили», — отметил специалист.

Также он подчеркнул, что бойцу нужно поддерживать физическую форму в отсутствии поединков.

«В любой момент мы должны быть готовы идти в тренировочный лагерь на 100 дней и выступить против любого соперника, кого бы не предложили. Но выбирать, конечно, будем мы. Точно гарантируем, что отклоним варианты, которые нас не устроят», — заключил Нурмагомедов-старший.

Напомним, что Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор обвиняются в дискредитации боевых видов спорта. После боя UFC, прошедшего 6 октября, когда российский боец победил ирландца удушающим приемом, дагестанец развязал драку за пределами октагона, в которой Макгрегор также принял участие.

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