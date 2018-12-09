Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал преимущества Организации Договора о коллективной безопасности и ЕАЭС перед Североатлантическим альянсом.

У нас в нашем общем «доме» ОДКБ, ЕАЭС, в отличие от других союзов (скажем, Североатлантического альянса), нет какого-то диктата. Мы никогда никому ничего не навязываем», — рассказал Лавров в интервью казахстанскому информационному агентству «Хабар».

По словам министра, когда говорят, что в НАТО есть полный консенсус, а страны ОДКБ и ЕАЭС неодинаково голосуют в ООН по важным политическим вопросам, становится ясно, «какой ценой обеспечивается консенсус в НАТО».

«Это совсем не партнёрский, не товарищеский подход, а диктат. Да, там есть меньшинство, которое всегда готово слушать «старшего товарища», а всех остальных просто убеждают, заставляют угрозами, по-разному», — отметил глава дипломатического ведомства.

При этом Лавров подчеркнул, что в ОДКБ, ЕАЭС и СНГ существует консенсус, в котором не отражено доминирование меньшинства над большинством.

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