Накануне в интервью телеканалу Россия-24 исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что многие годы некоторые страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) голосуют против интересов Армении в международных организациях, призвав партнеров по военному блоку консолидировать позиции.

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что прежде чем делать подобные заявления, Армения должна сначала признать Крым территорией России.

«Я думаю, господину Пашиняну желательно вернуться к этому вопросу после того, как Армения признает Крым территорией Российской Федерации. А до этого высказывания выглядят несколько странными», — в интервью сайту «Русарминфо» сказал Владимир Жарихин.

По мнению заместителя директора Института стран СНГ, не признавать территориальную целостность военно-политического союзника по ОДКБ и при этом предъявлять какие-либо претензии по голосованию в международных организациях является не совсем верным.

Minval.az