Саломе Зурабишвили, победившая на президентских выборах в Грузии, заявляет, что не станет работать в президентском дворце в Тбилиси, который был построен при Михаиле Саакашвили.

Как заявила Зурабишвили, она хочет расположиться в другой резиденции в Тбилиси, в частности, в бывшем дворце грузинского князя Орбелиани, которая, по ее мнению, выглядит более скромно и по-европейски.

«Если мы хотим быть европейцами, то этот дворец намного более европейского типа, чем масштабное здание президентского дворца, которое мне напоминает что-то другое», — отметила она.

Резиденция президента Грузии, построенная по инициативе Саакашвили в 2004-2009 годах, стала причиной конфликта между действующим президентом Георгием Маргвелашвили и лидером правящей партии «Грузинская мечта» Бидзиной Иванишвили. Последний неоднократно упрекал Маргвелашвили в том, что тот не хочет покидать эту резиденцию, которая из-за своих масштабов дорого обходится госбюджету.

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