Учёные в Израиле расшифровали на найденном в 1960-х годах кольце имя римского префекта Иудеи Понтия Пилата, который, согласно Евангелию, вынес смертный приговор Иисусу Христу.

Как пишет Haaretz, надпись удалось прочитать только в наши дни, применив систему очистки и специальную технику фотографирования кольца.

Отмечается, что имя Пилат было редким для той эпохи.

«Я не знаю никакого другого Пилата из той эпохи, а кольцо указывает на то, что он был человеком высокого положения», — заявил профессор Данни Шварц.

Предполагается, что кольцо могло принадлежать как самому Пилату и использоваться в качестве печати, так и сотруднику его администрации.

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