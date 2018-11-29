В чью сторону в реальности склоняются в Анкаре?

Владимир Путин наконец высказался по поводу собственной провокации в Керченском проливе. И предсказуемо обвинил во всем Украину: «Что касается инцидента в Черном море: это провокация, безусловно, которая организована действующей властью, в том числе президентом действующим в преддверии президентских выборов на Украине в марте следующего года. Небольшой инцидент в Черном море, и ввели военное положение. Ну явно это делается в преддверии президентских выборов. Абсолютно очевидный факт» — цитируют его российские СМИ.

Можно, конечно, поинтересоваться: а как Украина должна была реагировать на сосредоточение войск у собственных границ и огонь на поражение по собственным кораблям в водах, где действует принцип свободы судоходства? И на какой вообще случай предусмотрено в законодательстве военное положение, если не на случай войны? Нелишне и спросить, зачем эту «кремлевскую» установку на пресс-брифинге в НАТО повторил корреспондент уже не чего-то вроде «Russia Today» или местного ответвления «Спутника», а радио «Свобода». Как и уточнить, не является ли новый виток агрессии против Украины «отвлекающим маневром» как раз для Кремля, который столкнулся с волной протестов по крайней мере в связи с увеличением пенсионного возраста, и это, похоже, только начало.

Важно, однако, другое: в Москве не могут не осознавать, что атака на украинские корабли значительно ухудшила для РФ ситуацию на международной арене, которая, выражаясь молодежным сленгом, и так была «не вау». Под вопросом, хотя официально этого еще не подтверждают, и встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом на саммите «двадцатки» в Аргентине (из «восьмерки», напомним, Россия вылетела еще по горячим следам аннексии Крыма). Не исключено и ужесточение санкций ЕС. Словом, вряд ли «разведка боем» в Керченском проливе принесла Кремлю положительный результат. Более того, в Москве понимают: если РФ продолжит упорствовать, удерживать моряков и устраивать провокации, реакция тоже будет ужесточаться. Но и отступить, не потеряв лица, в Кремле тоже позволить себе не могут.

В Киеве призывают Запад и к куда более жестким сценариям, чем те, которые сегодня де-факто реализуются в регионе. «Германия принадлежит к нашим самым близким союзникам, и мы надеемся, что сейчас государства в НАТО готовы направить военные корабли в Азовское море, чтобы поддержать Украину и обеспечить безопасность», — отметил президент Украины Петр Порошенко в интервью Bild. Он также отметил необходимость введения новых санкций против РФ. Ранее то же предложение Порошенко выдвинул в интервью американскому телеканалу NBC.

Кроме того, командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко. Он, сообщает УНИАН, пообещал, что будет требовать признания российской агрессии против Украины на международном уровне. «В связи с этим и нормами конвенции Монтре, а именно — 19-й пункт, будем пытаться просить закрытия пролива Босфор в Турецкие Республики для того, чтобы россияне знали, как нарушать нормы международного права», — подчеркнул командующий ВМС Украины, добавив, что «Украина сейчас защищает не только себя, но и западный мир. Российская Федерация пытается установить и распространить свое доминирование в Балтийском море, в Арктике, на Среднем и Дальнем Востоке». Из чего сделал вывод, что установление контроля на морях рядом с Украиной является «критически важным», потому что помешает амбициям России.

Пока что на первый взгляд в позиции Анкары мало что указывает на готовность поддержать эту инициативу Киева. Более того, как сообщает Minval.az со ссылкой на «Анадолу», президент Турции Тайип Эрдоган предложил свою страну в качестве посредника в решении инцидента с украинскими военными кораблями.«Мы обсудили с обеими сторонами [с Россией и Украиной], что может быть сделано, и можем ли мы играть роль посредника», — приводит агентство слова Эрдогана. Добавим от себя: Эрдоган обсудил инцидент в Керченском проливе и с президентом США Дональдом Трампом.

Еще до того, как это предложение было озвучено официально, о том, что Анкара может взять на себя роль посредника, основываясь на своих доверительных отношениях и с Западом, и с Россией, заговорили и в турецком экспертном сообществе. Наиболее откровенно на этот счет высказался Haber7: «Так, у нас с Россией есть многогранное сотрудничество и множество проектов. С Украиной тоже реализуются важные проекты, и обе стороны настаивают на сохранении добрых отношений, — отмечал сайт. — Это также может быть возможностью для Турции проявить себя в дипломатической области. И у Турции есть опыт в этой сфере». Внешне это более всего походит на брошенный Москве Анкарой «дипломатический спасательный круг».

Только вот РФ вряд ли стоит ставить знак равенства между словами «посредник» и «союзник», а тем более «сателлит». И отдавать себе отчет, что, договорившись с Турцией о продаже ЗРК С-400 «Триумф», Москва не «купила» эту страну. Турция — не то государство, где подобная «дипломатия» вообще возможна. У Анкары есть свои интересы, в том числе и на украинском поле.

В РФ привычно пропустили мимо ушей подробности телефонного разговора Эрдогана и Порошенко. Однако, как отмечают официальные источники в Киеве, Эрдоган осудил эскалацию и агрессивные действия РФ против Украины. Кроме того, была достигнута договоренность, что Эрдоган поднимет украинский вопрос в Буэнос-Айресе на саммите G20. Кроме того, Порошенко призвал президента Турции усилить давление на Россию для освобождения украинских моряков и кораблей.

Наконец, в те же дни российский портал «Военное обозрение» распространил сенсационную новость: в небе над Донбассом в ближайшее время могут появиться турецкие боевые дроны! Как напоминает портал (заранее извиняемся за лексику), «буквально несколько дней назад в сети «засветилась» достаточно резонансная новость о подготовке оборонными ведомствами «незалежной» и Турции контракта на закупку украинской стороной 2 беспилотных авиационных комплексов (БАК) в составе 6 ударно-разведывательных беспилотных летательных аппаратов «Bayraktar TB2» (по 3 на каждый комплекс) и 2 наземных пунктов боевого управления, оснащённых соответствующим антенным оборудованием и радиоэлектронным приёмо-передающим оборудованием для управления БПЛА и получения телеметрической информации от бортового турельного оптико-электронного прицельного комплекса типа MX-10/15. Также сделка предусматривает поставку комплекта из двух сотен высокоточных управляемых снарядов MAM-L, представляющих собой бездвигательный вариант многоцелевых тактических/противотанковых ракет L-UMTAS, также разработанных компанией «Roketsun»». Автором этой новости является украинский журналист Юрий Бутусов, который ссылался на источники в окружении министра обороны Украины С. Полторака и портала mil.in.ua. Правда, сам Полторак — и «ВО» это признает — новость о БПЛА опроверг, заявив, что подписанного документа на этот счет не существует, российские эксперты верят не ему, а Бутусову. И приводят свои доказательства: «Ведь, во-первых, в десятых числах ноября многочисленные украинские источники уже заявили о готовом контракте, подписанном в ходе визита Порошенко в Турцию, посещения им цехов разработчика «Байрактаров» — компании «Baykar Makina», а также фотографии на фоне «Bayraktar TB2» Во-вторых, на известном ресурсе korrespondent.net были указаны конкретные фамилии и должности чиновников, принявших участие в подписании контракта; это министр обороны Степан Полторак, первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, а также генеральный директор государственного концерна «Укроборонпром» Павел Букин». После чего приходят к выводу: «По-видимому, теперь украинская сторона просто пытается скрыть факт данной сделки для достижения оперативной внезапности при начале использования данных дронов на донбасском театре военных действий». Понятна и логика. Дело не только в том, что силовая перекройка чужих границ — это слишком опасный прецедент. Важно другое. В Анкаре не могут не понимать, что российская война против Украины — это часть российской стратегии на черноморском направлении, где главным противником РФ была и остается Турция. И в результате в Анкаре готовы использовать все методы для того, чтобы затруднить эту самую российскую экспансию в Украине — и поставки оружия, и дипломатию. Не забывая при этом о знаменитом принципе, сформированном еще Сунь Узы: «Держи друзей близко, а врагов еще ближе».

Нурани, политический обозреватель

Minval.az