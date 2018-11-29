Президент США Дональд Трамп высказался за привлечение канцлера ФРГ Ангелы к разрешению кризиса, вызванного инцидентом в Керченском проливе. Как сообщает издание New York Post, по словам Трампа, ему «не понравился» захват Россией украинских судов в Черном море.

Власти США в ближайшем будущем получат отчет об этой ситуации, чтобы «выяснить, что произошло», добавил глава государства.

Кроме того, президент Соединенных Штатов надеется на участие Франции в урегулировании конфликта. При этом он не назвал конкретные шаги, которые следовало бы предпринять лидерам Германии и Франции в этой связи.

Трамп также провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны выразили «глубокую озабоченность инцидентом в Керченском проливе и продолжающимся задержанием украинских кораблей и их экипажей», сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Minval.az