Для постоянной дислокации в Крым отправят четвертый зенитно-ракетный дивизион С-400 Триумф. Об этом сообщил в среду, 28 ноября, редставитель Южного военного округа России полковник Вадим Астафьев, пишет Интерфакс.

«В ближайшее время новая зенитная ракетная система заступит на боевое дежурство по защите воздушного пространства РФ», — сказал Арефьев.

По его словам, ранее зенитно-ракетный дивизион успешно выполнил первые стыковочные стрельбы зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 Триумф на полигоне в Астраханской области. Боевые расчеты С-400 соединения ПВО ЮВО выполнили стрельбы по мишеням, имитирующим низколетящие, скоростные и баллистические цели.

Сейчас в Крыму расположены три дивизиона ЗРС С-400.

Minval.az