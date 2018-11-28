В Баку в 2019 году начнется обновление лифтового хозяйства.

Об этом было сказано на совещании, посвященном подготовке к осенне-зимнему сезону 2018-2019 годов, которое прошло с участием глав исполнительной власти районов столицы, руководителей городских хозяйств и сфер обслуживания, передает Тренд.

На совещании было сказано, что в связи исполнением поручений главы государства по обновлению лифтового хозяйства столицы разработан новый проект и в феврале-марте следующего года будут реализованы соответствующие меры.

Minval.az