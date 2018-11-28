Пользователям грузинских операторов мобильной связи со вторника начали поступать звонки с номера 48 от Бидзины Иванишвили, основателя и председателя правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия».

Не сложно представить удивление тех, кто берет трубку и слышит голос лидера правящей партии и самого богатого в Грузии человека. Конечно, если прислушаться, понятно, что это запись. На ней Иванишвили призывает всех к активности во втором туре президентских выборов, пишет Sputnik Грузия.

Ранее с номера 48, под которым на пост президента баллотируется поддерживаемая «Грузинской мечтой» Саломе Зурабишвили, приходили СМСки с призывом голосовать именно за нее.

Конкурентом Зурабишвили является член партии «Единое национальное движение» Григол Вашадзе, представляющий оппозиционное объединение «Сила в единстве». Он баллотируется под номером 5.

«Сила в единстве» рассылала СМС-сообщения до первого тура выборов.

Minval.az