Мигрантка из Гватемалы, въехавшая в США с годовалым ребенком, требует у государства 60 миллионов долларов из-за его смерти. Об этом сообщает NBCNews.

Язмин Хуарез (Yazmin Juárez) обвиняет государственные структуры в гибели своей дочери Марии. Ее представители утверждают, что ребенок заболел, пока вместе с матерью находился в центре содержания мигрантов в городе Дилли в штате Техас. Несмотря на тяжелое заболевание дыхательных путей, девочку и ее мать выпустили из центра без оказания должной медицинской помощи. Спустя полтора месяца она умерла.

Делом занимается юридическая фирма Arnold & Porter. Ее представитель Р. Стэнтон Джонс заявил, что у государства есть полгода на возмещение Хуарез ущерба, иначе дело пойдет в суд. «Помещая в заключение маленьких детей, правительство США берет на себя ответственность за их безопасность, комфорт и санитарные условия», — сказал он.

В центре содержания нелегальных мигрантов в городе Дилли американские миграционные службы содержат матерей с детьми, многие из которых ранее оказались разделены на границе США.

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