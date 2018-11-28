Государственный секретарь США Майк Помпео заверил, что Вашингтон предоставит Украине полную поддержку, включая военную, для защиты суверенитета. Об этом рассказал президент Украины Петр Порошенко в интервью каналу CNN.

Отвечая на вопрос о реакции США на недавние события около Керченского пролива украинский лидер отметил четкую позицию высказанную послом США в ООН Никки Хейли на заседании Совета безопасности, он напомнил и о реакции на эти события НАТО.

Порошенко сообщил также, что в ходе телефонного разговора госсекретарь США Майк Помпео пообещал «полную поддержку, включая военную» для защиты суверенитета Украины от российской агрессии.

«Во время этого разговора мы получили полную поддержку, обещание полной помощи, включая военную помощь, для координации того, что нам необходимо сделать для защиты суверенитета и территориальной целостности», — сказал президент Украины.

Minval.az