Американский журнал Forbes опубликовал свой традиционный ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей, которым еще не исполнилось 30 лет.

Первое место в списке заняла 21-летняя Кайли Дженнер, участница реалити-шоу и младшая сестра Ким Кардашьян. За год она сумела заработать на собственной линии косметики Kylie Cosmetics 166,5 миллиона долларов.

Вторую строчку в рейтинге занял 27-летний британский поп-музыкант Эд Ширан, заработавший 110 миллионов долларов. Замыкает тройку лидеров 26-летний бразильский футболист Неймар, улучивший свое состояние за год на 90 миллионов долларов.

В первой десятке самых успешных молодых знаменитостей также оказались певица Тейлор Свифт, музыканты The Weeknd и Дрю Таггарт, баскетболист Джеймс Харден, боксер Сауль Альварес, футболист Дерек Карр и гольфист Джордан Спит.

Minval.az