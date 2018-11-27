Два проживающих в Европе азербайджанских эмигранта разругались из-за грантов.

Как передает Qafqazinfo, Мухаммед Мирзали и Турал Садыглы оскорбили друг друга в соцсетях.

Выяснилось, что им был выделен грант, однако Т.Садыглы не поделился деньгами с Мухаммедом.

Т.Садыглы написал про Мирзали статус, в котором отметил: «Мы назвали его другом и взяли в свой круг, а он повел себя неподобающе». Причиной послужило то, что М.Мирзали пожаловался администрации Youtube и закрыл канал «Azad söz», который вел вместе с Т.Садыглы.

М.Мирзали же написал про Т.Садыглы: «Ты получил грант, но не назвал ни выдавшую его организацию, ни сумму. Ты вывел меня в эфир и заработал на мне. Ты использовал меня. Ты сделал народный проект ради получения гранта. Если я расскажу про твою деятельность в Баку, тебе конец. А про твою деятельность в Германии я приберегу для следующего раза».

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