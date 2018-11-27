Вечером в понедельник, 26 ноября, в Киеве неизвестные бросили несколько дымовых шашек на территорию ТРЦ Ocean Plaza. После задымления посетителей комплекса начали эвакуировать, сообщает Minval.az со ссылкой на «Украинскую правду».

В пресс-службе ГСЧС Киева заявили про срабатывание пожарной сигнализации. Пожара не было. Никто не пострадал.

О причинах инцидента пока не сообщается.

ТЦ Ocean Plaza принадлежит известному застройщику Вагифу Алиеву, который также является собственником торговых центров Мандарин Плаза, Ocean Plaza, Lavina Mall, Blockbuster Mall.

Minval.az