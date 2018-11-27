Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак подтвердил, что на борту кораблей, задержанных в Керченском проливе, были сотрудники военной контрразведки. Об этом 27 ноября говорится в сообщении ведомства.
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Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак подтвердил, что на борту кораблей, задержанных в Керченском проливе, были сотрудники военной контрразведки. Об этом 27 ноября говорится в сообщении ведомства.
Дата: 2018/11/27 12:08
Раздел: Новость
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