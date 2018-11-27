В ходе предвыборных встреч исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян коснулся карабахского конфликта, отметив, что «в данный момент важно то, чтобы был уточнен статус Карабаха в переговорном процессе». Об этом «Минвал» сообщает со ссылкой на «Радио Азатутюн».

«Мы будем последовательны в вопросе возвращения Карабаха (сепаратистского режима, созданного на оккупированных азербайджанских территориях — прим. Minval.az) за стол переговоров в качестве полноценной стороны переговоры, в качестве основной стороны конфликта, — сказал Пашинян. — Не может быть урегулирования карабахского вопроса без уточнения статуса Карабаха, и мы говорим, что в вопросе Карабаха между желаниями и намерениями нашего народа и нашего правительства нет разницы даже в миллиметр».

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