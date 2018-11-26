Статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин назвал конфликт в Керченском проливе провокацией Украины, нацеленной на ужесточение антироссийских санкций.

«Понятны цели [провокации] — „встряхнуть“ Украину объявлением военного положения, мобилизовать антироссийские настроения Запада, ужесточить антироссийские санкции», — заявил Карасин РИА Новости.

Он также высказал мнение, что этот конфликт упростит проведение предвыборной кампании Петра Порошенко. Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года.

Minval.az