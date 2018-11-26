Участница передачи «Экстрасенсы ведут расследование» на украинском телеканале «Можливо все» этническая армянка по имени Нелли рассказала о зверствах армян против мирных азербайджанских граждан.

«Господи. Я не могу понять, что у вас родственник маньяк, что ли? На его совести десятки душ, он насиловал, убивал», — обратился к армянке с вопросом экстрасенс Сурен Джулакян.

В ответ Нелли сказала, что ее свекор от первого брака воевал в Карабахе. «Когда я забеременела сыном, мне было 18 лет, он часто меня садил рядом с собой и рассказывал, как он убивал беременных женщин. Он гордился и говорил, что и внука так научу делать», — рассказала она.

Как выяснилось, на войне, кроме изнасилования, он также отрезал уши беременным азербайджанкам. Услышанное ужаснуло всех присутствовавших.

Смотрите с 18-ой минуты:

Minval.az