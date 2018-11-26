Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск рассказал, какова вероятность того, что он сам отправится на Марс.

Об этом он сказал в интервью Axios.

По его словам, вероятность его полёта на Марс, если люди получат возможность путешествовать на эту планету, составляет 70%.

Он также уточнил, что речь идёт о времени, когда цена билета на Марс будет составлять «пару сотен тысяч долларов».

Как добавил предприниматель, он не верит, что богатые люди в таком случае начнут активно летать туда, так как «вероятность погибнуть на Марсе значительно выше, чем на Земле».

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