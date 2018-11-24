В воскресенье, 25 ноября, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в течения дня ожидаются дожди. В некоторых местах полуострова вероятны интенсивные дожди. Ожидается умеренный южный ветер.

Ночью температура воздуха составит 5-7 градусов, днем 10-13 градусов тепла, в Баку ночью 5-7, днем 10-12 градусов тепла. Атмосферное давление снизится с 773 мм до 765 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80%.

Министерство также сделало предупреждение. Так, 25 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове в течение дня временами ожидаются дожди. В некоторых местах полуострова вероятны интенсивные дожди.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых местах ожидаются дожди. На отдельных территориях будет туман. Западный ветер местами усилится.

Ночью температура воздуха составит 3-6, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 3-7 градусов тепла.

Minval.az