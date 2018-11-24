Администрация президента Дональда Трампа попросила Верховный суд США пересмотреть решение нижестоящих судов о праве трансгендеров служить в армии. Об этом 23 ноября сообщило агентство Reuters со ссылкой на судебные документы.

Заместитель генерального прокурора Ноэль Франциско утверждает, что решения нижестоящих судов об отмене запрета на прием трансгендеров на военную службу требуют немедленного пересмотра.

В федеральных судах штатов Калифорния и Вашингтон отказались снимать судебные запреты. Судьи заявили, что такая политика практически повторяет изначальный указ президента и нарушает конституцию США о равной защите перед законом.

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