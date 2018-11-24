Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Японии Синдзо Абэ в связи с получением права на проведение международной выставки «EXPO 2025» в Осаке, сообщает сайт главы государства.

«Уважаемый премьер-министр, от всего сердца поздравляю вас и весь японский народ в связи с получением права на проведение в городе Осака выставки «EXPO 2025», — говорится в поздравлении.

И.Алиев пожелал японской стороне успешной подготовки и проведения международной выставки.

Осака получила в пятницу право на проведение всемирной выставки EXPO-2025 по итогам состоявшегося в Париже голосования стран-членов Международного бюро выставок.

За право проведения EXPO -2025 также боролись Баку и Екатеринбург.

Minval.az