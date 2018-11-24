В США был опубликован новый климатический отчёт федерального правительства, в котором говорится, что изменение климата является причиной участившихся лесных пожаров и ураганов в стране.

Об этом сообщает The Hill.

«Средняя температура в мире выросла на 1,8 градуса по Фаренгейту. с 1901 по 2016 год, наблюдения не подтверждают ни одной теории о естественных причинах потепления… Потепление, которое наблюдается в последнее столетие, можно объяснить только человеческой деятельностью, в частности, выбросами парниковых газов, оказавших влияние на климат», — приводит издание выдержку из доклада.

В документе отмечается, что, как ожидается, частота стихийных бедствий будет только увеличиваться, что отразится на повседневной жизни людей, их здоровье, а также создаст угрозу для мировой экономики.

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