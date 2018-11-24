Глава генштаба Великобритании генерал Марк Карлтон-Смит заявил, что Россия якобы представляет большую угрозу для страны и её союзников, чем террористические организации «Исламское государство» и «Аль-Каида». Об этом сообщает The Telegraph.

Как отмечает издание, помимо того, что Россия «представляет традиционную военную угрозу», она ведёт разработки и в других областях.

«Россияне постоянно стремятся подорвать Запад, разрабатывая новые боевые возможности в нетрадиционных областях, таких как кибер и космос», — говорится в тексте.

По словам Карлтон-Смита, важно, чтобы Великобритания и её союзники не относились спокойно «к угрозе, которую представляет Россия».

Minval.az