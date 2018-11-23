Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в ходе выступления в Киеве заявила, что цена на газ для населения Украины будет снижена вдвое в первые недели после инаугурации нового президента страны.

«Я знаю каждую цифру всех бухгалтерских отчётов НАК «Нафтогаза» и «Укргаздобычи»… Себестоимость украинского газа с налогами, транспортировкой, с 30% прибыли, которые смогут обеспечить развитие газовой отрасли, по бухгалтерии «Укргаздобычи» составляет сегодня 2094,61 гривны», — цитирует Тимошенко пресс-служба.

По её словам, она возмущена «махинациям власти, которая продаёт людям газ по 8500 гривен за 1000 кубометров».

«Это 400% рентабельности. Покажите мне, где ещё в мире есть хоть один бизнес, отрасль, где так издевались над народом», — подчеркнула Тимошенко.

Minval.az