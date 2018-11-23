В пятницу утром на китайское консульство в городе Карачи на юге Пакистана напали несколько террористов. Об этом 23 ноября пишет пакистанская газета Dawn.

Три или четыре человека попытались проникнуть в здание консульства через визовый отдел. Они были вооружены огнестрельным оружием и гранатами. Внутрь консульства их не пустили охранники, и те открыли по ним огонь, а затем подорвали гранату.

Стрельба началась полдесятого утра по местному времени, и из здания консульства повалил дым. Сразу же туда прибыла полиция.

В результате нападения погибли двое охранников, а еще один получил ранение и сейчас находится в больнице в критическом состоянии. Полицейские убили троих террористов. Все заведения поблизости закрыли на время проведения расследования.

В консульстве находился 21 сотрудник, никто из них не пострадал. Сейчас их доставили в безопасное место.

Minval.az