Американские власти пытаются добиться от иностранных союзников отказа от использования оборудования китайской компании Huawei, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленных собеседников.

По их данным, американские чиновники провели переговоры с представителями правительств и иностранных телекоммуникационных компаний «дружественных стран», где продукция Huawei популярна. Речь идет в первую очередь о Германии, Италии и Японии.

Чиновники США рассказали об угрозах в сфере кибербезопасности при использовании продукции Huawei, а также о планах увеличить финансирование телекоммуникаций в этих странах для того, чтобы вытеснить китайскую компанию с рынка.

Вашингтон, в частности, обеспокоен использованием устройств Huawei в странах, в которых расположены американские военные базы, сказали собеседники газеты. У американского министерства обороны есть собственные спутники и телекоммуникационные сети для отправки секретных данных, но большая часть трафика с военных баз проходит через коммерческие сети, объясняет издание.

В августе президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, которое запрещает властям страны пользоваться устройствами Huawei и ZTE из-за беспокойства о возможных связях компаний с китайской разведкой.

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