В четверг завершился официальный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Туркменистан, сообщает сайт главы государства.
В четверг завершился официальный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Туркменистан, сообщает сайт главы государства.
Дата: 2018/11/22 17:50
Раздел: Новость
Просмотров:
49
— Все началось после того, как мы купили эту чертову мойку! — рассказала супруга погибшего Шахла
Президент США Дональд Трамп поблагодарил власти Саудовской Аравии за нынешние высокие объемы добычи нефти.
Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что американские военные намерены развернуть несколько наблюдательных пунктов на севере Сирии, чтобы предотвратить столкновения
Депутат Госдумы Виталий Милонов попросил министра внутренних дел России Владимира Колокольцева проверить творчество рэпера Элджея. Об этом сообщает РИА Новости.
И.о. премьер-министра Никол Пашинян готовится провести новое шествие по всему Еревану. Об этом и. о.
Петербургская полиция нейтрализовала этническую преступную группировку, которая промышляла на территории города.
Несмотря на то, что в Ашхабаде начались перебои с поставками продуктов в госмагазины, жители периферии едут в
Росгвардия закупила два автомобиля, оснащенных системой комплексного нелетального воздействия, включающей в себя лазерные излучатели.
Президент Молдовы Игорь Додон, который выступал на пленарном заседании Госдумы РФ во вторник, 21 ноября, пообещал защищать