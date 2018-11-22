Убитый 21 ноября предприниматель из подмосковного города Видное до покушения неоднократно получал угрозы. Неизвестные люди стали звонить ему после того, как предприниматель открыл автомойку. Кроме того, ровно семь месяцев назад на жизнь мужчины уже покушались.

Как стало известно «МК», 36-летнего Тогрула Тагиева, выходца из Азербайджана, расстреляли, когда он выходил из медицинского учреждения. Мужчина всю жизнь занимался спортом. Недавно он получил травму колена на тренировке по рукопашному бою и заехал к медикам, чтобы сделать МРТ. На выходе, около 20.00, киллер выстрелил в Тогрула несколько раз. Одна пуля попала Тагиеву в лицо, вторая — в бедро. В местную больницу смертельно раненого привез брат. При оказании медицинской помощи предприниматель скончался. На месте происшествия силовики нашли четыре гильзы калибра 9 мм и пулю, а на «Рейнж Ровере» погибшего насчитали семь сквозных повреждений водительской и левой пассажирской дверей. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Убийство»

— В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Проводятся допросы. Назначены судебно-медицинская, судебная генетическая, баллистическая экспертизы. Принимаются меры к установлению и розыску лица, причастного к убийству, — рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Тогрул Тагиев около 15 лет назад приехал в столичный регион на заработки. Поселился в Москве на Варшавском шоссе. Сначала мужчина торговал чем придется. Потом занялся овощами и фруктами, у него была точка в крупном продовольственном комплексе. Со временем азербайджанец женился и в 2012 году переехал жить в Видное.

— Все началось после того, как мы купили эту чертову мойку! — рассказала супруга погибшего Шахла. — Стали звонить и угрожать. Я ему говорила, что хватит нам денег и от торговли фруктами. Зачем рисковать? Он меня не слушал, и 21 марта этого года на съезде на трассу М-4 его машину расстреляли. Все происходило на ходу. Мужа ранили в ногу, а четыре пули застряли в водительской двери. После этого вроде бы все успокоилось. Но около месяца назад муж все-таки запустил эту автомойку. Думаю, его убили те же люди, которые в него стреляли первый раз. Улетаю хоронить своего любимого мужчину. Без отца остались двое сыновей, им пять и семь лет. За детьми пока присмотрит сестра.

Minval.az