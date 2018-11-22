Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что американские военные намерены развернуть несколько наблюдательных пунктов на севере Сирии, чтобы предотвратить столкновения между отрядами турецкой армии и курдскими формированиями, которые поддерживает Вашингтон. Об этом пишет турецкая газета Daily Sabah.

По его словам, намерение установить наблюдательные пункты связано с озабоченностью турецкой стороны: Анкара опасается эскалации конфликта на севере Сирии из-за нахождения там курдских отрядов «Силы народной самообороны», которые считаются ответвлением запрещенной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана.

Мэттис подчеркнул, что для развертывания наблюдательных пунктов увеличения американского контингента в Сирии не потребуется.

Minval.az