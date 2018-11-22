Петербургская полиция нейтрализовала этническую преступную группировку, которая промышляла на территории города. Трое уроженцев Азербайджана грабили магазины, пишут российские СМИ.

На их счету минимум три налета на торговые точки. Отметим, что брали деньги и сигареты. В первый раз на Белградской улице они забрали более 42 с половиной тысяч и 300 пачек сигарет.

После этого был налет на магазин неподалеку по той же улице. Тогда бандиты вынесли 22 тысячи рублей и 200 пачек сигарет. Общий ущерб – 40 тысяч рублей.

В третий раз они прибыли на Удельный проспект. Где, угрожая ножом продавцу, забрали из кассы 20 тысяч и 200 пачек сигарет. Отметим, что в первых двух случаях использовался пистолет. В отношении налетчиков возбудили уголовные дела.

Minval.az