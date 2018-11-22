И.о. премьер-министра Никол Пашинян готовится провести новое шествие по всему Еревану. Об этом и. о. премьер-министра заявил в видеообращении на своей странице в Facebook.

«Это будет хороший повод увидеть вас и немного пообщаться с вами. Я по вам соскучился!», — заявил Пашинян.

Шествие будет необычным и долгим, похожим на революционные в апреле, добавил он.

«Мы попытаемся побывать во всех, или хотя бы во многих районах Еревана. Это и вопрос выносливости. Но уверен, мы хорошо пройдемся, чтобы еще раз возвестить о победе граждан Армении в своей стране. До встречи в субботу!», — заявил он.

Minval.az