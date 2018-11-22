Росгвардия закупила два автомобиля, оснащенных системой комплексного нелетального воздействия, включающей в себя лазерные излучатели. Такая установка может использоваться для разгонов митингов с помощью оглушения и ослепления нарушителей. Госконтракт был заключен еще в мае, сейчас внимание на него обратили «Открытые медиа».

Излучатели будут установлены на два микроавтобуса «Газель». Стоимость контракта составляет 65,2 миллиона рублей, он должен быть исполнен к концу ноября. Контракт выиграла компания «АСБ Плюс» (она была единственным участником конкурса).

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил «Интерфаксу», что закупаемые ведомством автомобили не являются оружием и «предназначены для создания акустических и иных помех при проведении контртеррористических операций».

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