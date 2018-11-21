Управление по вопросам культуры Китая отменило показ итальянского модного дома Dolce & Gabbana в Шанхае из-за взбалмошного поведения одного из его основателей дизайнера Стефано Габбаны. Об этом сообщает Лента.ру.

В сети появился скриншот личной переписки Габбаны с пользовательницей соцсети Instagram, в которой он назвал Китай «страной дерьма», а китайцев — «невежественной грязной вонючей мафией». «Ты думаешь, я боюсь, что ты это опубликуешь?» — добавил он со смехом.

Сообщения дизайнера опубликовали администраторы Instagram-аккаунта @diet_prada в среду, 21 ноября.

Однако вскоре Dolce & Gabbana объявили, что их официальную страницу взломали вместе с личной страницей Стефано Габбаны. «Мы испытываем исключительно уважение к Китаю и китайскому народу», — заявили представители модного дома.

Ранее в ноябре Dolce & Gabbana выпустил новый рекламный ролик и получил обвинение в расизме. На видео китайская женщина безуспешно пытается съесть итальянскую еду китайскими палочками, а голос за кадром оставляет по этому поводу едкие комментарии.

В Китае эту рекламу и в частности данную фразу восприняли как оскорбление китайской культуры, расизм и пропаганду неверных стереотипов. Кроме того, аккаунт Dolce & Gabbana в Instagram был взломан. На странице появилось сообщение об этом и извинения за рекламу. По словам представителей модного дома, ничего кроме уважения к Китаю и его жителей у Dolce & Gabbana нет.

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