75-летний американский актер Роберт Де Ниро решил расстаться со своей женой Грейс Хайтауэр после 20 лет брака. Об этом журналу People рассказал источник в окружении актера.

В последнее время супруги жили отдельно друг от друга. Будут ли они официально оформлять развод, пока не известно.

Роберт Де Ниро и Грейс Хайтауэр встретились в 1987 году в Лондоне, однако оформить отношения они решили только в 1997 году. Нынешнее расставание — не первое в их совместной жизни. В 1999 году Де Ниро уже подавал на развод, однако в итоге этот процесс так и не был завершен, супруги наладили отношения и вновь воссоединились.

В браке с Грейс Хайтауэр у Де Ниро родилось двое детей: в 1998 году появился на свет сын Эллиот, а в 2011 году — дочь Хелен.

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