Президент Беларуси Александр Лукашенко обещал, что на «Детском Евровидении-2018» в Минске «победит только сильнейший», а если представитель республики проиграет участнику от Армении или другой стороны, то он как глава государства прощает его. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

Лукашенко во вторник встретился в своей резиденции с участниками международного песенного конкурса «Детское Евровидение», финальное шоу которого состоится в Минске 25 ноября. По словам президента, Беларусь отличается «своей честностью и справедливостью».

«Вы уже должны быть рады и довольны, что являетесь победителями в своей стране, а тут уже как повезет», — сказал белорусский лидер.

Он подарил юным исполнителям сладости и книги о Беларуси.

Участнику из Беларуси Даниэлю Ястремскому он, в частности, сказал, что страна-хозяйка не может победить.

«Если ты проиграешь нашему товарищу из Армении, россиянину или еще кому-то, страшно не будет. Мы не можем, как хозяева, выиграть. Но если выиграем, я тебя прощаю», — пошутил президент.

Minval.az