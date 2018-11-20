Некоторые люди ошибочно считают оперативную связь между Ереваном и Баку чатом между Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым, сказал на пресс-конференции во вторник сам и.о. премьер-министра Армении.

Пашинян отметил, у некоторых людей сложилось впечатление, что он и Ильхам Алиев «чатятся, или разговаривают с утра до вечера».

«Это не так. Через представителей передается информация в случае необходимости», — отметил Пашинян.

Что касается относительного спокойствия на линии соприкосновения, то это не результат оперативной связи, а результат договоренностей в Душанбе. А оперативная связь – лишь один из элементов этих договоренностей. Относительно карабахской проблематики, Пашинян предложил объединить всеармянский потенциал для защиты собственных интересов.

«Думаю, очевидно для всех, что вопрос Карабаха для страны, народа, его сегодняшнего дня и будущего имеет основополагающее, краеугольное значение», — сказал Пашинян.

По его словам, переговорный процесс с первого дня был прикрыт завесой таинственности. И даже сейчас есть мнения, что информацией по поводу переговоров владеет лишь ограниченный круг лиц.

«Я считаю, этот подход неправильный. Считаю, что информацией по переговорному процессу вокруг Карабаха должно владеть как можно больше людей. Сегодня армянский народ информирован о переговорном процессе по вопросу Карабаха больше, чем когда-либо», — отметил и.о. премьера.

Minval.az