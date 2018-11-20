В Московском государственном институте международных отношений (МГИМО) сегодня был открыт бюст одного из гениальных поэтов и мыслителей Востока Имадеддина Насими (1369-1417) и прозвучали его произведения.

Церемония состоялась в рамках проходящего 19-20 ноября в Москве Фестиваля поэзии, искусства и духовности – Насими, организованного Фондом Гейдара Алиева.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, руководитель представительства Фонда Гейдара Алиева в России Лейла Алиева заявила на церемонии открытия бюста, что Фонд стремится к популяризации творчества Насими.

«Насими жил и творил в XIV-XV веках н. э. и сыграл огромную роль в развитии азербайджанской литературы, создал одни из первых шедевров азербайджанской поэзии, заложив основу азербайджанского литературного языка. Поэзия Насими жива и актуальна и в наши дни. В сентябре этого года в Азербайджане впервые проходил духовный, поэтический, творческий фестиваль Насими, состоявший из множества мероприятий – вечеров поэзии, музыки и танцев, театральных постановок, выставок, видеоинсталляций, занятий йогой и медитацией. И все для того, чтобы погрузиться вглубь высшего сознания. Фестиваль проходил в Шамахе, на родине Насими, в «Гала», в храме огнепоклонников и, конечно же, в Баку, в общей сложности за 4 дня прошло 30 мероприятий», — рассказала она.

«Философия Насими настолько глубока, что она способна объять необъятное, проникнуть вглубь человеческого сознания и объяснить множество явлений. Мы бесконечно благодарны и очень рады, что сегодня в здании МГИМО открываем бюст великого человека. Для нас это очень актуально, потому что мы хотим, чтобы поэзия Насими жила сегодня, чтобы ее читали, чтобы о нем знали. Истина – вне времени. Красота, любовь, природа – вот нескончаемый источник вдохновения Насими. Он считал, что для того, чтобы достичь истины, нужно проникнуть в глубину души человека и увидеть в ней красоту и доброту», — поведала Лейла Алиева, выразив благодарность ректору МГИМО Анатолию Торкунову за размещение бюста Насими в стенах университета.

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы также выразил благодарность руководству университета. «Спасибо за то, что предоставили замечательную возможность открыть бюст великого азербайджанского поэта, мыслителя, философа, который всегда будет напоминать молодым студентам о глубине философии Насими. Также я хочу выразить огромную благодарность Фонду Гейдара Алиева и скульптору за создание этого бюста. Без организации и возможностей Фонда это было бы очень трудно осуществить. Особые благодарности Лейле Алиевой за то, что все это делается, что она часто приезжает в Москву, возглавляет Молодежную организацию азербайджанцев АМОР и является руководителем представительства Фонда Гейдара Алиева в РФ», — сказал он.

«Сегодня мы собрались в альма-матер нашего президента Ильхама Алиева, выпускника МГИМО. Я хотел бы особо подчеркнуть, что для азербайджанцев этот университет особенно ценен тем, что наш общенациональный лидер, патриарх азербайджанской политики, выдающийся государственный деятель Гейдар Алиевич Алиев и нынешний президент Ильхам Гейдарович Алиев – почетные доктора МГИМО. Мы всегда рады здесь бывать, и сегодняшнее мероприятие – еще одно свидетельство нашей нерушимой дружбы. Я хочу пожелать успехов ректорату», — заключил Полад Бюльбюль оглы.

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов, в свою очередь, заявил, что для университета честь – установить у себя бюст Насими. «Сегодня мы принимаем почетных, любимых и уважаемых многолетних друзей из Фонда Гейдара Алиева по совершенно необыкновенному случаю, так как в стенах нашей библиотеки мы открываем бюст великого азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими. Поэзия Насими оказала огромное влияние на поэзию на азербайджанском и арабском языках и в целом на культуру региона большого Ближнего Востока. Открытие бюста этого великого мыслителя в нашем университете, где проблемам Востока и восточных языков уделяется огромное внимание, глубоко символично. МГИМО является продолжателем славных традиций российского востоковедения и всегда уделял огромное внимание азербайджанской культуре, во многом уникальной и развивающейся исключительно успешно, обретающей новых выдающихся мастеров и вдохновителей развития страны», — обратил внимание он.

«Опираясь на наследие своих великих предшественников, включая Имадеддина Насими, на этот мощнейший культурный слой, Азербайджан и сегодня находится в мощном поступательном движении на пути культурного развития. Каждый, кто побывал в Азербайджане, не может с этим не согласиться. Я вижу, как в республике происходят огромные изменения, в том числе в отношении исторического наследия, накопленного азербайджанским народом. Для нас совершенно очевидно, что Насими в своих произведениях, заслуживающих места среди самых совершенных образцов мировой поэзии, всегда воспевал, прежде всего, величие человека, человеческую любовь и свободу личности. Яркий стиль Насими, источником которого является народный дух, во всей полноте и разнообразии отражает смысловые возможности средневекового азербайджанского языка. Творчество мастера оказало и оказывает огромное влияние на развитие художественной общественной мысли азербайджанского народа и ряда других народов», — поведал Анатолий Торкунов.

Цель фестиваля в Москве — пропаганда творчества Насими и расширение культурно-литературных связей между Россией и Азербайджаном. В его рамках в Институте стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ имени М.В.Ломоносова состоится мероприятие, посвященное творчеству поэта. Выступающие отметят роль Насими в развитии азербайджанской поэзии и его вклад в мировую культуру и литературу. Студенты МГУ продекламируют его стихи на разных языках, а в исполнении актеров из Азербайджана будет представлен музыкально-поэтический спектакль «Мерхаба».

20 ноября фестиваль продолжится в ИСАА конференцией, посвященной наследию Насими. В ее программе — доклады на темы «Фестиваль Насими: опыт динамичной интерпретации идеолого-культурного наследия», «Насими и Ян Гус. Культурное единство Востока и Запада», «Язык Насими – вчера, сегодня, завтра» и другие. Также состоятся обсуждения на темы нравственных ценностей современной молодежи, развития связей между молодежью двух стран.

Minval.az