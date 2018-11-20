Американская певица Кэти Перри возглавила список самых высокооплачиваемых исполнительниц 2018 года по версии журнала Forbes.

По данным издания, за год певица заработала $83 млн. Основной доход Перри принёс её гастрольный тур — за каждый концерт она получала миллион долларов.

Второе место в рейтинге заняла Тейлор Свифт с $80 млн, замыкает тройку лидеров Бейонсе ($60 млн).

Также в первой десятке отказались Пинк ($52 млн), Леди Гага ($50 млн), Дженнифер Лопес ($47 млн), Рианна ($37,5 млн), Хелена Фишер ($32 млн), Селин Дион ($31 млн) и Бритни Спирс ($30 млн).

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