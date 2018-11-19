«Власти США не смогут ослабить связи иранского народа с братскими народами Турции, Ирака и Азербайджана и других стран».

Как сообщает Report, об этом в рамках визита в город Хой провинции Западный Азербайджан заявил президент Ирана Хасан Роухани.

Он подчеркнул, что связи Ирана с Азербайджаном, Турцией, Ираком и другими странами с каждым днем будут еще более углубляться.

«В этом году, как и в предыдущем, один доллар для продовольствия мы будем покупать за 4200 риалов. Мы не допустим, чтобы люди столкнулись с проблемой. Соединенные Штаты считали, что Иран прекратит экспорт нефти и связи с соседями. Однако, этот план не увенчался успехом», — отметил президент Ирана.

Minval.az