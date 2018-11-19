Встреча президентов Азербайджана и Беларуси Ильхама Алиева и Александра Лукашенко проходит во Дворце Независимости в Минске, передает БЕЛТА.

Официальные переговоры лидеров двух стран проходят в формате «один на один», далее пройдут в расширенном составе с участием членов делегаций. По итогам встреч ожидается подписание ряда международных документов.

По информации пресс-службы главы белорусского государства, президенты подробно обсудят состояние и перспективные направления развития отношений между Азербайджаном и Беларусью, обменяются мнениями по актуальной международной проблематике.

Основное внимание на переговорах будет уделено торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству, реализации совместных проектов. И.Алиев и А. Лукашенко также рассмотрят возможности по взаимодействию в транспортно-логистической сфере, здравоохранении, образовании, информационно-коммуникационных технологиях, спорте, туризме и других областях.

Minval.az