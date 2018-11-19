В бакинском поселке Мушвигабад спасли от смерти ребенка. Так, малолетний Кянан Гасанов без разрешения проник на территорию расположенного в поселке учебного центра и, пробравшись к канатному тренажеру, привязал себя к тросу, попытавшись на канате преодолеть тренажер. Но мальчик застрял и повис на тросе на высоте 15 метров.

На место были вызваны спасатели МЧС, которые спали мальчика, сняв его с троса. К.Гасанову была оказана медицинская помощь. Отцу мальчика сделано предупреждение о необходимости лучше следить за ребенком.

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