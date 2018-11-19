Главный редактор журнала Национальная оборона, директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко провел опрос в своем Твиттере о том, кого больше поддерживают читатели в словесном споре Армении и Беларуси относительно нового главы ОДКБ.

Лукашенко в ходе встречи с послом Азербайджана 12 ноября заявил, что видит три возможные кандидатуры на пост генерального секретаря ОДКБ, если Минску перейдет право назначения главы организации. Назарбаев 8 ноября в Астане после саммита глав государств — членов ОДКБ отметил, что, в соответствии с уставом организации, новым генсеком в алфавитном порядке должен стать представитель Белоруссии. Это не понравилось Пашиняну. Он потребовал разъяснений от Лукашенко и Назарбаева.

В итоге в опросе Коротченко приняло участие 1364 человека. 80% поддержали главу Беларуси Александра Лукашенко, еще 7%- Никола Пашиняна, а 13% воздержались.

Кого поддерживают читатели моего Твиттера в остром политическом споре между Николом Пашиняном и Александром Лукашенко по поводу того, кандидат от какой страны должен стать новым генсеком ОДКБ: вот результаты опроса, в котором приняли участие 1364 человека pic.twitter.com/pUKTrexBUT — Игорь Коротченко (@i_korotchenko) 18 ноября 2018 г.

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